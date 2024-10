Emiliano, 40mila persone passate da Villaggio Regioni

"Noi oggi possiamo tirare un primo bilancio di queste giornate meravigliose. Cinquemila persone sono passate dai teatri della città di Bari che abbiamo ricostruito e messo a disposizione dei grandi eventi e della cultura locale e che sono stati molto apprezzati da tutti.

Quarantamila persone sono passate dal Villaggio delle Regioni e tanti sono venuti da fuori Bari e anche da fuori regione.

Quindi, innanzitutto un ringraziamento a tutti i baresi e tutti i pugliesi per l'accoglienza che hanno saputo dare al resto d'Italia perché la cosa che tutti ci hanno detto, al di là della organizzazione perfetta, è che hanno avuto un'accoglienza sincera, un'accoglienza umana straordinaria, che è il segreto della Puglia in tutte le sue attività". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine della giornata conclusiva del Festival delle Regioni a Bari.

"Il mio orgoglio di presidente di questa regione - ha aggiunto - è l'orgoglio dei miei concittadini, persone straordinarie che sanno gestire le situazioni di difficoltà. Non siamo una regione ricca ma siamo la regione che cresce più in fretta di tutte le altre. Abbiamo un ruolo nella conferenza delle regioni, nonostante siamo della parte politica in minoranza, con un ascolto e un'attenzione che mai avevamo avuto in precedenza. Questa è una giornata che vorrei dedicare a tutti i pugliesi e tutti i baresi in particolare, per come hanno saputo vivere questo evento con spirito patriottico e nazionale, che non vuol dire affatto trasformare le cose in cose proprie ma di metterle a disposizione degli altri, chiunque siano. E questo è un motivo di grande orgoglio".



