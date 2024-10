Troppi attraversamenti binari, Rfi rinforza recinzione Cara Bari

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), d'intesa con la Prefettura di Bari, ha avviato i lavori per rinforzare e innalzare la recinzione del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari (Cara) che si trova a ridosso dei binari ferroviari a nord della città. In passato quella tratta è stata più volte interessata, proprio all'altezza del centro, da incidenti e "pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni" perchè in diversi casi i migranti scavalcavano la recinzione del centro e attraversavano i binari per andare in città. Si tratta del centro che da sabato scorso ospita anche i 12 migranti che sono stati portati in Italia dopo la mancata convalida del trattenimento del centro italiano di Gjader in Albania. "Da ottobre 2023 a gennaio 2024 - riferisce Rfi in una nota - si sono registrati molti episodi di attraversamento indebito che hanno coinvolto oltre mille treni determinando consistenti ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso.

Questa misura di prevenzione, adottata da Rfi d'intesa con la Prefettura di Bari, mira a disincentivare tali comportamenti".

Rfi specifica che l'intervento, "che consiste nella realizzazione di una recinzione lunga oltre 300 metri dotata di un pannello superiore con profili antiscavalco, è stato in parte eseguito e se ne prevede il completamento entro il mese di novembre".



