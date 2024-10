Calderoli, 'su autonomia si mettano da parte le ideologie'

"L'autonomia differenziata non può essere buona se alla guida del governo c'è il centrosinistra e cattiva se c'è il centrodestra. A fronte di problemi per il paese e possibilità di sviluppo del Paese, credo che le ideologie di destra e sinistra devono essere messe da parte". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli parlando con i giornalisti a margine del Festival delle Regioni in corso a Bari. "Io - ha precisato - ho iniziato il mio mandato e, sulle quindici regioni a statuto ordinario, 14 avevano richiesto delle forme differenziate di autonomia. Mancava l'Abruzzo, e l'Abruzzo l'ha sollecitato un'autonomia rispetto alle scuole di montagna, alla sanità di montagna, quindi con questo si completa tutto".





