Fedriga, transizione ecologica necessaria ma sia globale

"La transizione ecologica non è una scelta, è una necessità. Questo impegno, però, non può limitarsi ai nostri territori o al nostro continente. O c'è una condivisione a livello globale oppure rischiamo che tutti i nostri sforzi siano inefficaci e per di più di cedere pezzi di produzione a Paesi terzi. Non possiamo pensare di affrontare la crisi climatica senza uso delle tecnologie digitali più avanzate". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, durante la cerimonia di apertura del Festival delle Regioni, in corso a Bari. Ma serve "una indipendenza europea o occidentale riguardo le tecnologie utilizzate, altrimenti consegniamo pezzi del nostro futuro produttivo, lavorativo e quindi democratico a Paesi terzi e sarebbe pericoloso e inaccettabile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA