Finisce fuori strada con l'auto nel Barese, muore una 21enne

Una 21enne è morta nel pomeriggio in un incidente sulla strada che collega Bitonto alla frazione di Mariotto, nel Barese. La giovane, secondo quanto si apprende, era alla guida della sua auto di cui avrebbe perso il controllo finendo fuori strada, forse a causa delle curve e della pioggia.

Nell'impatto contro alcuni alberi, la vittima sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo. I soccorsi prestati dal personale del 118 sono risultati inutili.

È invece ricoverato in prognosi riservata un altro automobilista che, sempre nel pomeriggio di oggi e sullo stesso tratto stradale, è rimasto ferito in un altro incidente avvenuto dopo quello in cui ha perso la vita la 21enne. Anche lui sarebbe finito fuori strada. Il personale sanitario lo ha soccorso, classificato come codice giallo e portato all'ospedale San Paolo di Bari in cui è ricoverato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA