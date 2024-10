Arriva Cirilli & family, nuovo comedy show dell'attore

Il primo è tra i comici più seguiti.

Il secondo è tra i conduttori e autori televisivi più amati. E, dopo più di 20 anni di collaborazione sul piccolo schermo e di chiacchierate e risate tra camerini e studi tv, Gabriele Cirilli è riuscito a coinvolgere Carlo Conti nel suo nuovo spettacolo, che, dal prossimo anno, calcherà i palchi dei più prestigiosi teatri italiani dal titolo 'Cirilli & Family'.

Già dal titolo si può evincere il clima 'familiare' che si respirerà all'interno dello show che vedrà protagonista un artista, Cirilli, nato professionalmente proprio sul palcoscenico sotto la guida di un Maestro del Teatro quale è stato Gigi Proietti. Con la supervisione artistica di Conti che ha dato idee e suggerimenti importanti per la messa in scena, lo show rappresenta la normale storia artistica di un mattatore della risata che ha conquistato il grande pubblico ed è arrivato alla maturità artistica. 'Cirilli & Family' vuole mettere a nudo le cose divertenti che accadono all'interno delle quattro mura domestiche, tra tic e strane, ma simpatiche, abitudini degli italiani. Sul palco con Gabriele ci saranno i ragazzi de La Factory, la scuola di teatro di Cirilli in quel dell'Aquila.

Dopo il successo in prevendita delle date di Roma, Torino, Milano e Bologna si aggiungono le date di Civitavecchia, Civitanova Marche, Mola di Bari, Taviano, Conversano, Brindisi, San Severo, Diamante e La Spezia che si affiancano alle già annunciate Latina, Isernia, Pescara, Rende, Cittanova, Reggio Calabria, Morano, Paola, Catania e Palermo.

Lo spettacolo , in collaborazione con la Ma.Ga.Mat. e prodotto e distribuito da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.





