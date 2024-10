Clona auto per non pagare seconda assicurazione, denunciato

La guardia di finanza di Casarano ha individuato un ingegnoso sistema illecito ideato da un carrozziere in pensione. I finanzieri hanno scoperto che in paese circolava una Fiat Punto clone di un altro veicolo identico appartenente allo stesso nucleo familiare: stesso modello, serie, colore, targhe, nonché polizza assicurativa. Le verifiche hanno consentito di constatare che il veicolo clonato era dotato di targhe realizzate in vetroresina ed era privo delle targhette identificative nel vano motore, con un telaio risultato ribattuto.

Di concerto con l'Autorità giudiziaria si è proceduto pertanto al sequestro dell'auto gemella e alla denuncia del carrozziere per contraffazione di certificati amministrativi e contraffazione e utilizzo di impronte dello Stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA