A Foggia camera ardente per tre giovani tifosi, 'vita da ultrà'

E' stato accolto da un lungo applauso l'arrivo nel palazzetto Preziuso di Foggia dei feretri del 17enne Michele Biccari, del 21enne Gaetano Gentile e del 13enne Samuel Del Grande, i tifosi del Foggia calcio morti domenica sera a Potenza in un incidente stradale mentre tornavano dallo stadio. La camera ardente resterà aperta oggi fino alle ore 22 e domani dalle 9 alle 13. Oltre ai genitori, i parenti e tanti amici c'è anche la sindaca Maria Aida Episcopo. Un lungo corteo di auto ha seguito l'arrivo delle bare bianche. In tanti stavano aspettando dal pomeriggio all'esterno del palazzetto. Gli accessi saranno contingentati da polizia locale e protezione civile.

Striscioni degli ultras del Foggia sono stati affissi all'interno e all'esterno della struttura. "Una luce risplendente nell'eternità. La vostra vita per l'ideale ultrà", si legge.

Domani i funerali verranno celebrati alle ore 16 nello stadio comunale Pino Zaccheria, con apertura delle porte alle ore 14.

Contestualmente verrà proclamato il lutto cittadino. Alla cerimonia funebre è prevista la presenza del ministro allo sport Andrea Abodi.

Nelle sedi comunali la bandiera della città verrà esposta a mezz'asta, verranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall'amministrazione e sarà osservato un minuto di raccoglimento alle ore 12 nei luoghi di lavoro e nelle scuole cittadine (regolarmente aperte), e nelle commissioni consiliari di consiglio e giunta comunale, in occasione della prima seduta utile.

Sarà inoltre allestito un maxi schermo all'esterno dello stadio che trasmetterà la cerimonia. Attese oltre 10mila persone, molti anche gli ultras che da tutta Italia giungeranno domani a Foggia.



