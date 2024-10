Vertenza Hiab, operai occupano lo stabilimento nel Tarantino

Hanno deciso di occupare lo stabilimento in cui lavorano perché preoccupati per il loro futuro occupazionale. Hanno indetto una assemblea permanente per far sentire la loro voce. Sono le lavoratrici e i lavoratori della sede di Statte (Taranto) della Hiab Italia, azienda specializzata nelle attrezzature per la movimentazione su strada dei carichi.

Per i sindacati Fim, Fiom e Uilm il mancato rilancio del sito del Tarantino è "inaccettabile" perché "la delocalizzazione produttiva dallo stabilimento di Statte a quello di Minerbio (Bologna)" annunciata dalla azienda comporterebbe "la dismissione del sito di Statte con evidenti ripercussioni sulla tenuta occupazionale". Le sigle sindacali hanno così deciso di proclamare lo stato di agitazione "fino a quando la direzione aziendale non modificherà le proprie decisioni".



