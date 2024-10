Archeologia medica, a Brindisi tac su resti età del bronzo

Attraverso una Tac verranno studiati resti umani antichi della necropoli di Torre Guaceto e i costumi funerari risalenti alla tarda età del bronzo. Saranno poi creati 'gemelli digitali' delle testimonianze funerarie, contenuti destinati alla valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico rinvenuto nel sito di elevato valore naturalistico. Sono questi gli obiettivi del progetto 'La necropoli a cremazione di Torre Guaceto: diagnostica per immagini e gemello digitale per l'analisi dei resti umani antichi e la ricostruzione dei costumi funerari della Tarda età del bronzo', presentato oggi a Brindisi che si svilupperà attraverso una convenzione tra Unisalento, Isbem, Cetma e Asl Brindisi.

Gli aspetti dei contenuti digitali sono stati illustrati da Italo Spada, direttore del dipartimento Design e New Media del Cetma. "Con i dati ottenuti dalla Tac, sarà possibile creare modelli digitali in 3d ad altissima risoluzione che potranno essere utilizzati - ha spiegato - per ulteriori studi o ricostruzioni virtuali anche di contestualizzazione storica".

"Inoltre, tali modelli 3d potranno essere anche tradotti in contenuti digitali fruibili in realtà virtuale e in realtà aumentata. Questo - ha evidenziato - consentirà agli esperti di manipolare e studiare l'oggetto da varie angolazioni senza rischiare di danneggiarlo in modalità interattiva ed immersiva".

"È la prima Asl della Regione Puglia - ha sottolineato il direttore generale asl Brindis Maurizio De Nuccio - in cui parte un progetto di Archeologia medica. Attraverso lo studio delle ossa potremo capire, per esempio, se ci siano state epidemie e le soluzioni adottate. Queste indagini potranno anche aprire nuovi scenari dal punto di vista terapeutico".



