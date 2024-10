Al G7 disabilità ministra visita stand 'Orecchiette che vorrei'

Dal dono delle orecchiette a Papa Francesco nelle scorse settimane, all'omaggio della pasta realizzata da ragazzi autistici alla ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Ed in futuro, il progetto d'inclusione sociale partito da Ostuni 'Le orecchiette che vorrei', sarà presentato anche negli Stati Uniti. La possibilità è emersa nel corso di uno degli incontri che si sono tenuti a Orvieto nell'ambito del G7 per l'Inclusione e la disabilità. Giuseppe Primicerio, presidente della 'Yuri srl benefit corporation' promotrice del progetto pugliese, ed alcuni giovani con autismo che fanno parte del laboratorio hanno incontrato la ministra Locatelli e Sara Minkara, consigliera speciale per i Diritti Internazionali delle Persone con Disabilità degli Stati Uniti.

Alessandra Locatelli ha donato a Primicerio, si legge in una nota della 'Yuri benefit', il francobollo commemorativo realizzato per l'occasione da Poste Italiane con annullo postale dedicato. Successivamente si è trattenuta a parlare con lui e con suo figlio Yuri, giovane con autismo che è stato "il vero motore che ha dato vita a 'Le Orecchiette che Vorrei'. "Sono convinto che grazie a lei il mondo della disabilità, e soprattutto delle persone con autismo, riuscirà - riferisce Primicerio - a raggiungere obiettivi a lungo attesi. Continuerò a lottare per migliorare le condizioni di vita dei giovani con autismo, con la forza che mi deriva dalle difficoltà affrontate in tutti questi anni".

Anche Sara Minkara, "ha salutato con favore l'iniziativa portata avanti da Primicerio, invitandolo con il suo team e i ragazzi coinvolti nel progetto in America". Visita che potrebbe concretizzarsi a breve con un viaggio "che porterà le orecchiette prodotte in Puglia negli Stati Uniti".



