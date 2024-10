Sequestrati 20 chilometri di rete da pesca illegale a Taranto

La guardia costiera di Taranto ha sequestrato 20 chilometri di rete da pesca illegale distesa tra la stazione navale Mar Grande della Marina Militare e il ponte girevole. Durante un'attività di monitoraggio del litorale marittimo, l'attenzione dei militari è stata attirata da alcuni segnali da pesca collegati ad una rete posizionata a pochi metri dalle banchine della stazione navale.

I segnalamenti abusivi erano posizionati in un'area militare vietata alla pesca, costituendo una potenziale insidia per la manovra delle vicine navi della Marina. L'operazione di recupero e sequestro, durata 4 ore, ha consentito di intercettare una vera e propria muraglia di reti, del valore di migliaia di euro, unite senza soluzione di continuità e distese a zig-zag sino a quasi a toccare il ponte girevole.

L'enorme distesa di reti, distesa da pescatori di frodo, avrebbe potuto rappresentare una seria minaccia per tutte le specie acquatiche dell'ecosistema marino, come i delfini e le tartarughe.



