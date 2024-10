Conti spiati, al setaccio dispositivi elettronici del bancario

I periti della Procura di Bari cominceranno a breve l'analisi dei dispositivi elettronici di Vincenzo Coviello, il 52enne bancario di Bitonto (Bari) indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, per aver spiato i dati di migliaia di clienti tra cui la premier Meloni, alcuni ministri e personaggi del mondo della politica, dello sport e dello spettacolo.

L'incarico verrà conferito nelle prossime ore dal procuratore capo Roberto Rossi e dall'aggiunto Giuseppe Maralfa che coordinano le indagini condotte dai carabinieri. Questi ultimi giovedì scorso hanno sottoposto a sequestro telefoni, computer, tablet e unità periferiche nella disponibilità di Coviello, per capire se il bancario abbia scaricato i dati dei conti correnti e se li abbia condivisi con qualcuno.

Da febbraio 2022 ad aprile 2024 Coviello, licenziato da Intesa Sanpaolo lo scorso 8 agosto, avrebbe effettuato un totale di 6.637 accessi abusivi ai dati di 3.572 clienti di 679 filiali della banca. Tra questi compaiono anche la premier Giorgia Meloni, la sorella Arianna, l'ex compagno Andrea Giambruno; i ministri Crosetto, Fitto, Santanché; il presidente del Senato Ignazio La Russa.



