Auto fuori strada nel foggiano, un morto

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada statale 89 all'altezza di Manfredonia in direzione del Gargano. Un'auto, una Ford Focus - stando alle prime informazioni raccolte - ha sbandato, uscendo di strada e finendo la corsa contro un pilone della statale. Nel violento impatto il mezzo si è accartocciato.

La vittima avrebbe 38 anni. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere dell'auto.

Sul posto sta operando anche una gru dei vigili del fuoco per sollevare l'auto e procedere con ulteriori accertamenti.

L'arteria stradale è parzialmente interdetta al traffico veicolare. Sul posto anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA