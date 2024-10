Investe cane e cade dalla moto, muore 45enne nel Foggiano

Un uomo di 45 anni, Matteo Antonacci, di Apricena (Foggia), è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sulla strada provinciale 38, alla periferia della città. Era in sella alla sua moto quando ha investito un cane, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente sull'asfalto. I tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 sono risultati vani. Antonacci lavorava come conducente di bus.

Sul posto anche i carabinieri che hanno accertato la dinamica dell'incidente in cui anche il cane, un pastore maremmano, è deceduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA