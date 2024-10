Uomo scomparso a Cerignola, riprese le ricerche

Sono riprese questa mattina le ricerche di Gennaro Fiscarelli, il 32enne di Cerignola, con precedenti penali, di cui non si hanno più notizie da sabato scorso. In campo le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che stanno scandagliando le campagne della cittadina foggiana, concentrando l'attenzione anche su anfratti e pozzi.

Nel tardo pomeriggio di ieri è stata rinvenuta l'auto dell'uomo, una Fiat Bravo color amaranto, in contrada Scarafone, completamente carbonizzata in una zona di campagna ad alcuni chilometri dal centro abitato. A pochi metri dalla vettura è stato rinvenuto anche il telefono cellulare del 32enne. Quello che è emerso fino ad ora è che l'uomo sabato sera è uscito con un amico (la cui testimonianza è stata già raccolta fagli investigatori) e ha partecipato alla Notte dello sport in corso a Cerignola, fino a tarda ora. Poi di lui si sono perse le tracce quando, salutato l'amico, avrebbe dovuto fare rientro a casa. È stata la madre, con cui il 32enne vive, a recarsi dai carabinieri all'alba di lunedì mattina per denunciarne la scomparsa. E' scattato così il piano di ricerche a cui partecipano tutte le forze di polizia. Al vaglio degli investigatori tutte le piste, anche quelle di un allontanamento volontario o una messinscena.

Fiscarelli sembra non avesse alcun legame con la criminalità organizzata.



