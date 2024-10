'Attraversamenti', 27 spettacoli per la stagione del Kismet

Ventisette spettacoli che vedranno protagonisti i più importanti interpreti della scena teatrale contemporanea, capaci di attraversare linguaggi artistici, generi e temi alla ricerca di un significato. Sono gli "Attraversamenti" che compongono la stagione teatrale 2024-25 del Teatro Kismet di Bari con la direzione artistica di Teresa Ludovico per Teatri di Bari, rivolti a un pubblico adulto e a tutta la famiglia. La stagione, organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari, di aziende del territorio e dei cittadini-spettatori soci dell'Associazione Amici del Kismet, è stata presentata in conferenza stampa all'Istituto penale per i minorenni di Bari. Presenti, tra gli altri, il direttore dell'istituto Nicola Petruzzelli, l'assessora alla Cultura della Regione Puglia Viviana Matrangola, l'assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano e la direttrice artistica della stagione teatrale del Kismet Teresa Ludovico.

Ad aprire la Stagione serale, il 19 e 20 ottobre, è la nuova coproduzione di Compagnia del Sole e Teatri di Bari, tratta da un romanzo di Paolo Comentale, Quando le stelle caddero nel fiume, nel racconto del massacro messo in atto dalle truppe coloniali italiane in Africa nel 1937. Tra gli altri spettacoli, l'anteprima regionale il 23 e 24 novembre per l'adattamento dell'ultimo romanzo di Roberto Saviano, Cuore puro. Favola nera per camorra e pallone. Il 21 e 22 dicembre, Qualcuno morirà, maratona teatrale in sei episodi con Nunzia Antonino, Michele Cipriani, Valentina Gadaleta, Augusto Masiello e William Volpicella, dove è il pubblico a essere parte attiva delle indagini per un omicidio. "Il teatro mette in scena la vita e ci porta a guardare in faccia la realtà. Anche quella che, per paura o per pigrizia, saremmo tentati di ignorare - ha detto Matrangola - la stagione teatrale del Kismet, quest'anno, ci accompagna in un percorso di "Attraversamenti" che, invece, ci obbligano a fare i conti con tutto questo: dalla memoria dolorosa del passato coloniale del nostro Paese alla morsa delle mafie sui giovani delle periferie, dalle relazioni disfunzionali ai rischi delle seduzioni dell'età contemporanea".



