Giornate del Mezzogiorno: Tajani 'prezioso momento di confronto'

"Ringrazio la Camera di Commercio di Bari per aver organizzato questo momento di approfondimento sul ruolo e le opportunità del nostro Mezzogiorno. Incontri come questo sono l'occasione per fare squadra. Governo, enti locali, associazioni imprenditoriali, imprese, università, uniti in uno sforzo corale per la crescita dell'Italia e del nostro Mezzogiorno, che ha tanto da dare. Contate su di me, contate sul governo". Lo ha scritto in un messaggio il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a conclusione dell'iniziativa "Le Giornate del Mezzogiorno", che l'ente camerale barese ha organizzato in occasione della 87esima Fiera del Levante.

"Sono grata al ministro Tajani - dichiara in una nota la presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie - per l'attenzione rivolta al nostro evento. Le sue parole vanno ben oltre il ringraziamento e colgono appieno il senso del nostro impegno istituzionale nel rilanciare una delle più riuscite esperienze nazionali di confronto sullo sviluppo del Meridione".

"La Puglia e il Sud - puntualizza ancora Di Bisceglie - stanno facendo molto bene nell'export nonostante 'l'incertezza sugli scenari geopolitici internazionali', come ha evidenziato nel suo messaggio il ministro, per il quale 'la chiave di questo successo è la forza dei nostri territori'. Come istituzione che promuove gli interessi di un territorio che esprime la forza di oltre 140mila imprese, ribadisco - conclude la presidente dell'ente camerale - il nostro impegno, anche per il prossimo anno, a ripetere la più che felice esperienza delle Giornate del Mezzogiorno, con la volontà di farne un appuntamento stabile, durante la campionaria internazionale di settembre, per mettere quegli stessi territori e le loro esigenze di sviluppo al centro della politica nazionale".



