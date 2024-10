Allerta arancione in Salento, scuole chiuse a Nardò

Allerta arancione in Salento da mezzanotte fino alle ore 14 di venerdì. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sulla Puglia meridionale. Per questo motivo il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, ha disposto per venerdì 4 ottobre la chiusura del cimitero, dei parchi pubblici e di tutti gli edifici scolastici e la sospensione del mercato settimanale. Sul resto della Puglia l'allerta è gialla.



