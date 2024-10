Vasile (AdP), forse da febbraio volo Puglia-Montenegro

Avvicinare il Montenegro alla Puglia sfruttando la cultura e le bellezze territoriali. Unire le due sponde opposte del mare Adriatico attraverso tre tipi di collegamenti: areo, marittimo e universitario. È quanto annunciato nel corso di uno degli appuntamenti inseriti nel cartellone della Fiera del Levante in corso a Bari e dedicato al Paese balcanico.

Mancano aerei e traghetti che facciano la spola tra la Puglia e il Montenegro e che a breve potrebbero essere programmati.

Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha definito "concreta la possibilità che già dal prossimo febbraio ci potrebbe essere un collegamento aereo" che potrebbe aiutare non solo il turismo, ma anche la crescita di settore come quelli agricolo, tecnologico e delle energie rinnovabili. Anche per l'ammiraglio Vincenzo Leone, commissario dell'Autorità portuale del Mare Adriatico, è possibile "sostenere qualsiasi iniziativa per pensare a un traghetto che viaggi da Bari al Montenegro e viceversa" favorendo uno scambio in termini di turisti e merci.

Per il vice presidente di Federalberghi Puglia, Pierangelo Argentieri, e il vice presidente di Confindustria giovani Turismo, Mattia Degennaro, è positivo l'avvio "di nuove ipotesi di collaborazione con il Montenegro utilizzando anche il modello dell'offerta di alto livello qualitativo delle nuove strutture alberghiere del Paese". L'incontro fra culture diverse spesso si concretizza nelle aule universitarie così, il presidente di Anvur, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, Antonio Felice Uricchio, ha annunciato il sì al "riconoscimento dei titoli universitari degli studenti stranieri che potrebbero così iscriversi nei nostri atenei riparando anche a quelli che sono gli effetti della denatalità che si registra nel nostro Paese e in particolare nelle università della nostra regione".



