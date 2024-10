Tenta estorsione a imprenditore, arrestato ex boss "Manomozza"

Avrebbe tentato di estorcere soldi a un imprenditore fermano, arrestato l'ex boss pugliese Salvatore Annacondia detto "Manomozza", che da anni vive a Civitanova (Macerata) dopo un periodo trascorso a Porto San Giorgio (Fermo).

L'uomo, 67 anni, è stato bloccato dalla polizia sulla costa maceratese dopo che la vittima si era rivolta alla questura di Fermo per denunciare l'accaduto. L'ex boss della malavita organizzata pugliese, originario di Trani, e a cui sono stati attribuiti una settantina di omicidi, avrebbe minacciato di morte l' imprenditore fermano per ottenere da lui alcune migliaia di euro. L'imprenditore, però, non si è fatto intimidire e ha avvisato la polizia che si è presentata all'incontro per la consegna del denaro, a Civitanova Marche.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA