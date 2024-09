Gotti, 38' buoni contro Milan poi punizione inesistente

"Abbiamo giocato 38' molto bene a San Siro. Il peccato originale nasce da una punizione inesistente. Dorgu non può scomparire, è Leao che va addosso a lui. Da una punizione inesistente prendi gol".

Luca Gotti, tecnico del Lecce, ricorda da cosa è scaturito il gol dell'1-0 segnato sugli sviluppi di una punizione guadagnata da Leao. "Noi non siamo venuti a San Siro per fare ostruzionismo - sottolinea -, abbiamo giocato con le nostre qualità. Quei quattro, cinque minuti in cui il Milan ci ha segnato stanno oscurando cose positive nell'arco della partita".



