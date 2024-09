Convegno Confindustria Taranto, Urso 'ex IIva grande sfida'

"La piu grande sfida industriale italiana l'abbiamo affrontata in pochi mesi". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a proposito delll'evoluzione del complesso dossier dell'ex Ilva, in un contributo video diffuso oggi durante il convegno per celebrare gli 80 anni della nascita di Confindustria Taranto.

Evento che si è svolto nella Sala della Regina della Camera dei Deputati.

Urso, spiega l'associazione degli industriali, ha indicato "un anno complessivo per l'apertura e la definizione della complessa vicenda. A marzo scorso l'apertura dell'amministrazione straordinaria, a marzo 25 l''avvio della 'nuova' acciaieria, con un nuovo management e un nuovo piano Industriale".

Nel corso del convegno, riferisce ancora l'associazione, "si sono avvicendati molteplici interventi all'insegna della trasformazione ambientale e contestualmente di quella sociale".

"Un processo gia in atto - ha sottolineato il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma - se partiamo proprio dalle nostre aziende e dalla loro straordinaria capacità di trasformarsi e di diversificare. Questa nostra importante ricorrenza celebrata nella capitale è emblematica della centralità che questo territorio vuole affermare rispetto al Sistema Paese, ribadendo ancora una volta la sua vocazione a diventare hub ambientale, laboratorio di best practices e quindi città ancora una volta pioniera del cambiamento". Chiaro, secondo Confindustria Taranto, il riferimento "all'acciaio, ma anche ad altri importanti trasformazioni che attengono i settori del porto, sempre più aperto e polifunzionale oltre che sostenibile, dell'aerospazio, dell'eolico e, appunto, del tessuto imprenditoriale".

Ad aprire i lavori è stata la segretaria di presidenza della Camera dei Deputati, Annarita Patriarca. Hanno fatto seguito, fra gli altri, gli interventi dei viceministri all'Ambiente e alla Giustizia Vannia Gava e Francesco Paolo Sisto.



