La startup Sestre chiude round da 400mila euro grazie a Cdp

Sestre, startup del benessere femminile specializzata nella produzione di integratori per la fertilità e le disfunzioni ormonali a partire dalla Dieta Mediterranea, ha ottenuto un follow-on investment di 400mila euro da Cassa depositi e prestiti, grazie al supporto di Terra Next, il programma di accelerazione della rete nazionale Cdp Venture Capital in cui era stata selezionata fin dal primo batch, e del Fondo Imprese Femminili del MiMiT. Al round si uniscono nuove figure, come Lifegate Way, strategiche per la crescita di Sestre e per il suo cammino di innovazione.

"Il nuovo investimento da parte di Cdp evidenzia l'importanza del nostro progetto e degli obiettivi che abbiamo raggiunto. Con questo nuovo apporto, siamo pronte a raggiungere nuovi traguardi, in particolare quello di consolidare il mercato italiano e di espanderci all'estero, partendo subito dalla Spagna. Un viaggio che continuerà grazie alla fiducia concessaci, ma anche grazie alla coesione e alla passione del nostro team tutto al femminile, e a tutti coloro che credono nella nostra mission: rivoluzionare il trattamento dell'infertilità e delle disfunzioni ormonali con i principi attivi della Dieta Mediterranea, simbolo del Made in Italy" sottolinea la ceo di Sestre Sabrina Fiorentino.

Negli ultimi due anni la startup di Trinitapoli (Bat) ha validato scientificamente i propri integratori nutraceutici tramite studi clinici, ottenendo il brevetto di invenzione Epigenox. Questo grazie anche alla consulenza e all'impegno di più di 250 medici specializzati coinvolti nel progetto, che hanno consentito di aiutare oltre 4.000 donne attraverso trattamenti per coadiuvare disfunzioni ormonali e malattie infiammatorie, ma anche per migliorare le difese immunitarie, riequilibrare il microbiota e soprattutto per accompagnare le donne verso il concepimento.



