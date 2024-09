Presidente Ail, 'grandi passi avanti sul fronte della ricerca'

'Sono trent'anni importanti in cui l'ematologia italiana ha fatto grandi passi in avanti sul fronte della lotta alla leucemia, patologia di cui di cui si moriva con grande frequenza fino a qualche anno fa. L'Ail ha svolto un ruolo importante. Un patto tra medici e volontari che ha portato a passi enormi nella ricerca per cui sono stati investiti milioni di euro, creando un welfare sociale e l'auspicio è che il lavoro dell'Ail venga fatto proprio dalle istituzioni". Così il presidente nazionale di Ail (associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) Giuseppe Toro, oggi a Foggia per partecipare a un incontro sui trent'anni della sede dell'associazione locale nata nel 1994.

"Trent'anni - ha sottolineato il presidente provinciale dell'ail Foggia Celestino Ferrandina - sono un tempo lunghissimo con l'associazione che si è radicata nel territorio e ha svolto un ruolo sociale determinante nella vita della città e della provincia sul fronte della ricerca e del sostegno ai pazienti".

"Mio marito - ha raccontato Lina, una volontaria - 30 anni fa è morto per una patologia del sangue. È stato il primo volontario dell'Ail di Foggia. Negli anni noi volontari abbiamo fatto tanto. Il mio appello ora è rivolto ai giovani affinché possano dedicare parte del proprio tempo alla giusta causa dell'associazione".



