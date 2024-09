Azzurra Caltagirone, fidelizzare i giovani a informazione seria

"Ho visto una Puglia che è cresciuta in modo consistente e costante in questi anni. E Quotidiano non solo l'ha raccontata ma ha voluto seguire questa crescita, qualche volta anche anticipandola in alcuni punti, come ad esempio tutta la strategia che sta facendo da qualche anno sui social". Lo ha detto a Lecce Azzurra Caltagirone, presidente del Nuovo Quotidiano di Puglia, a margine dell'evento che celebra i 45 anni di attività della testata a cui partecipa anche il vicepresidente della commissione europea Raffaele Fitto.

"La strategia sui social è importante anche - ha aggiunto - per quella parte della popolazione più giovane che è il futuro non solo di questa regione ma del nostro Paese". Tra gli obiettivi per il futuro, evidenzia Azzurra Caltagirone, c'è quello di "fidelizzare e soprattutto scolarizzare i giovani. Va fatto capire a loro che non tutto quello che leggono sulla rete è uguale. C'è un'informazione professionale e poi ci sono le dicerie, e spesso tendono a confondere le due cose e a dare più peso a qualche persona o a qualche sito che ha più follower.

Invece l'informazione è una cosa seria, crea la storia, la coscienza e vigila sulla democrazia".

"Mi piace pensare che l'informazione è a prescindere dal supporto in cui viaggia. Non importa se viene consumata sulla carta, sull' IPad o sullo smartphone: l'importante - ha concluso - che esista e possa continuare ad esistere".



