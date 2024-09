Tar, 'Asl Brindisi non pronta a gestione centro riabilitazione'

La terza sezione del Tar di Lecce ha accolto la richiesta della fondazione San Raffaele di sospensiva di tutti gli atti dell'Asl di Brindisi che avrebbero portato alla gestione pubblica del centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, nel Brindisino. In sintesi, secondo i giudici, l'Asl non sarebbe in grado attualmente di subentrare nella gestione privata per carenza di personale.

Nel provvedimento, il Tar, quindi, "sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati" ma "fermo restando il doveroso rispetto, da parte della Fondazione ricorrente, dei requisiti minimi organizzativi e degli standards assistenziali normativamente prescritti". Per la trattazione di merito l'udienza è fissata al 9 aprile.

Secondo i giudici, "il previsto subentro pubblico nella gestione, con la tempistica indicata negli atti gravati" avrebbe rischiato "di procurare una soluzione di continuità nella erogazione delle delicate prestazioni sanitarie (finora) assicurate dalla Fondazione ricorrente". A riprova di questa tesi anche il fatto che "solo durante la odierna Camera di Consiglio, il difensore della Asl di Brindisi ha comunicato (nel corso della discussione orale) di avere avuto, peraltro informalmente, notizia di una deliberazione/determina emanata in data odierna dalla medesima Asl, relativa al reperimento di parte del personale sanitario necessario da impiegare nella gestione diretta del Centro di Riabilitazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA