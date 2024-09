Edison e i territori, Puglia protagonista della video serie

E' la Puglia la regione protagonista della terza puntata della video serie 'I territori dell'#energiachecambiatutto'. Si tratta di un progetto di comunicazione di Edison, che esplora le regioni italiane in cui l'azienda opera valorizzando il legame con le comunità locali. Un viaggio, si legge in una nota, lungo il tacco d'Italia, guidati da Filippo Perta, content creator di origini foggiane impegnato su Instagram e TikTok nella promozione degli aspetti culturali, sociali e ambientali della Puglia.

Da Foggia e dai Monti della Daunia a Bari città e in provincia a Gravina in Puglia. Dalle Murge, fino al Salento a Lecce e poi a Maglie e infine a Brindisi per parlare "di energia rinnovabile e di servizi di efficientamento energetico, di innovazione sociale, di vicinanza ai clienti e di formazione per i giovani per promuovere l'occupazione locale grazie agli investimenti e al progresso portati dalla transizione ecologica".

Alla pubblicazione del video hero sul canale YouTube di Edison avvenuta ieri, seguiranno una serie di clip su Meta e LinkedIn. "L'attenzione al territorio si esprime anche - prosegue la nota - nella scelta della colonna sonora gentilmente concessa da Taricata, gruppo storico della Puglia e impegnato, sin dal 1977, nella scoperta e nella promozione di musiche e canti popolari della terra del Salento e, in generale, della regione".

"La politica di sostenibilità di Edison riconosce nel valore generato per il territorio il suo terzo asse. Per traguardare questo obiettivo - spiega Cristina Parenti (executive vice president external relations & communications di Edison) - agiamo attraverso la progettazione di soluzioni studiate e condivise con gli attori rilevanti nel territorio per promuovere l'innovazione in ambito sociale ed economico".

Le prime due puntate della video serie hanno raggiunto su YouTube complessivamente quasi 50.000 ore di visualizzazione, mentre su Meta le varie clip pubblicate hanno ottenuto circa 1 milione di visualizzazioni.



