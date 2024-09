Acquazzone e grandinata a Taranto, allagamenti e disagi

Un violento acquazzone, con grandine e vento, si è abbattuto in serata su Taranto, provocando allagamenti e disagi e l'interruzione dell'energia elettrica in diverse zone della città. Una bomba d'acqua che ha colto di sorpresa numerosi automobilisti rimasti in panne o bloccati nei sottopassi. Tantissime le chiamate con richieste di intervento ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Intere vie trasformate in fiumi e traffico in tilt. Sono in corso controlli in scantinati, piani bassi e garage per verificare l'entità dei danni.



