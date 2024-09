Al via Lectorinfabula, festival di cultura europea

Inizia domani giovedì 19 settembre e si concluderà mercoledì 25 settembre, a Conversano - con appuntamenti anche a Bari, Castellana Grotte, Noicattaro e Rutigliano - la ventesima edizione di Lectorinfabula, il festival di cultura europea organizzato dalla Fondazione Di Vagno. Ci saranno 247 ospiti (112 donne e 135 uomini), 117 incontri, 4 mostre (più una permanente), un'anteprima nazionale.

Sette giornate per guidare il pubblico a La scoperta del futuro perché alla forza delle novità - sostengono gli organizzatori - non ha corrisposto almeno finora, una valutazione adeguata - filosofica, storica, politica -all'altezza degli avvenimenti che si stanno sviluppando attorno a noi, in grado di prepararci davvero a quello che accadrà.

Si parte alle 17.00 nella biblioteca della Community Library della Fondazione Di Vagno, con l'introduzione del direttore del Festival Filippo Giannuzzi e della presidente della Fondazione Daniela Mazzucca. A seguire, l'evento di apertura dal titolo "I confini dell'umano" che apre il ciclo dedicato al rapporto tra uomo-tecnica-capitale, e alla incidenza che avrà sul futuro delle nostre vite l'Intelligenza Artificiale. La rivoluzione tecnologica, tra rischi e opportunità, sta infatti rendendo il nostro mondo uno straordinario laboratorio di futuro.

Alle 17.30, nel chiostro della Biblioteca civica "M.

Marangelli", il primo appuntamento con Lector Ragazzi. Al centro dell'incontro il libro della scrittrice Gabriella Genisi, scritto a quattro mani con il magistrato Antonio Laudati, intitolato "Silvia Spider e il ragazzo scomparso". La giornata si chiuderà alle 21.30 a Castellana Grotte, in Piazza Nicola e Costa, con un appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Castellana: "Il futuro del mondo al tempo del disordine globale". Sul palco Ezio Mauro, editorialista, già direttore de La Stampa dal 1992 al 1996 e per 20 anni direttore de la Repubblica.



