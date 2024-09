Armato di pistola in discoteca a Monopoli, in carcere 28enne

Con le accuse di detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione un 28enne è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Bari su richiesta della procura.

Secondo quanto emerso dalle indagini, lo scorso febbraio, all'esterno di una discoteca nel centro di Monopoli, i carabinieri sottoposero a un controllo cinque ragazzi tra cui il 28enne che, all'improvviso, iniziò a correre. Mentre veniva inseguito dai carabinieri impugnò una pistola che poi lanciò in mare facendo perdere le proprie tracce. L'arma fu recuperata dai militari nel punto in cui era stata vista andare a fondo, a circa 15 centimetri di profondità. Si trattava di una pistola semiautomatica con matricola abrasa e completa di caricatore con all'interno 6 proiettili. Dall'acquisizione delle immagini della videosorveglianza all'interno e all'esterno della discoteca, oltre a quelle di vari esercizi commerciali, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del 28enne, originario di Bari, con numerosi precedenti: in passato era stato già stato arresto per tentato omicidio con l'aggravante mafiosa e detenzione illegale di arma.



