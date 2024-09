Mostra d'arte a Foggia con il riciclo degli oggetti di scarto

Utilizza audiocassette, lamette per rasoi, biglie, mollette di legno, vinili, persino il filo interdentale per realizzare mostre d'arte nel segno della sostenibilità e del riutilizzo degli oggetti di scarto. Come quella visitabile fino al 25 settembre a parcocittà a Foggia.

L'idea è di Pino Marino, 61 anni, appassionato presepista fin da bambino che, con il tempo, ha deciso di investire in questa nuova forma di arte.

E' vigile del fuoco ed è iscritto all'albo dei periti industriali di Foggia e da sempre è appassionato di tecnica del riuso e del riciclo. La mostra si chiama Ready-Made ed è un viaggio in cui il visitatore viene catapultato tra gli oggetti dell'infanzia e quelli appartenenti alla realtà quotidiana.

"Sostenibilità e non inquinamento gli obiettivi principali dei miei oggetti. E' un invito soprattutto alle giovani generazioni.

Con l'abilità e la creatività si può realizzare qualcosa di bello spendendo poco", ha dichiarato l'artsita.



