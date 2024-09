Torna Notti sacre, a Bari e Lecce la musica che evangelizza

La musica per ricordare che la bellezza educa il cuore. Note che apriranno scrigni di culto a volte inaccessibili consentendone la conoscenza. È quanto intende fare la 14esima edizione di 'Notti sacre', la rassegna presentata oggi a Bari, che intreccia cultura e spiritualità racchiuse in spartiti sacri ma non di carattere liturgico.

I 24 appuntamenti, dal 21 settembre al 20 ottobre prossimi, aiuteranno a fare evagelizzazione coinvolgendo otto chiese del borgo antico di Bari e altre quattro di Lecce. Il tema è "Pellegrini di speranza", scelto anche per l'imminente apertura dell'anno giubilare. Protagonisti saranno quattro orchestre da camera, altrettante sinfoniche e dieci cori.

Il costo del biglietto è pari a 5 euro ma diventa il doppio per i concerti ospitati nella cattedrale e nella basilica di Bari. "Apriremo questa edizione della rassegna con la Passione di Giovanni di Bach a trecento anni dalla sua prima esecuzione", ha annunciato il direttore artistico della manifestazione don Antonio Parisi. "Poi- ha aggiunto- c'è la messa di gloria di Puccini a cent'anni dalla morte del compositore toscano".

Nell'ambito dell'iniziativa sarà assegnato il premio don Alberto D'Urso destinato ad autori di scritti sull'usura. Per l'arcivescovo di Bari e Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, la rassegna è una esperienza anche spirituale perché "quando parliamo della bellezza, quando parliamo dell'arte facciamo riferimento a una spiritualità alta, a una capacità di elevarsi al di sopra delle situazioni, per cogliere ciò che è essenziale alla vita dell'uomo".

"L'ascolto e l'incontro anche con testimoni autorevoli ci permette di coltivare questa bellezza che è elevatura dello spirito, dell'anima e della vita di ogni giorno", ha concluso Satriano.



