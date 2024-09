Ricercatori Jonian Dolphin, Taranto 'culla dei cetacei'

Il Golfo di Taranto si conferma come la "culla dei cetacei", non solo per le colonie stanziali dei delfini più comuni, come la stenella striata e il tursiope, ma anche per i grampi, delfinidi caratterizzati dall'assenza del muso.

La conferma arriva dall'attività di monitoraggio della Jonian Dolphin Conservation (JDC), l'associazione di ricerca scientifica che da quindici anni studia e tutela la presenza dei cetacei nel Golfo di Taranto e nel Mar Ionio Settentrionale.

Nelle ultime settimane i ricercatori della JDC - spiega una nota - hanno avvistato nel Golfo di Taranto due cuccioli di grampo appena nati che nuotavano vicino alle loro mamme. Nei cetacei sono le madri a prendersi cura dei cuccioli, uno per volta generalmente, allattandoli ed insegnandoli a nuotare e cacciare per tre o quattro anni.

Ogni giorno i due catamarani della JDC escono in mare con a bordo i soci dell'associazione coinvolgendoli nelle attività di citizen science che, tra l'altro, prevedono proprio l'osservazione dei cetacei incontrati, raccogliendo così dati fondamentali per la loro tutela e la loro "identificazione".

"Grazie a un algoritmo messo a punto dallo Stiima- CNR di Bari - ha precisato Francesca Santacesaria dell'Università di Bari, responsabile attività di ricerca della JDC - riusciamo a riconoscere i cetacei perché sui loro corpi, e più in particolare sulla pinna dorsale o caudale, presentano dei segni caratteristici, dei marker naturali come cicatrici o tacche sui margini, che rappresentano delle vere e proprie impronte digitali: ad ogni animale è assegnato dalla JDC un nome che permette di identificarlo in futuro».

I ricercatori della JDC "hanno osservato, oltre ad alcuni cuccioli new born, anche - conclude l'associazione - il ritorno nel Golfo di Taranto, dopo cinque anni di assenza, di tre grampi il cui primo avvistamento avvenne nel 2013, e di due giovani grampi maschi individuati per la prima volta nel 2018, quando, appena nati, nuotavano al fianco delle loro mamme. Il monitoraggio dei grampi è particolarmente importante perché si tratta di una specie che nel Mar Mediterraneo è stata classificata dalla IUCN (Unione Internazionale per la conservazione della natura) a rischio d'estinzione".



