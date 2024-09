Abusi su minori, arrestato 50enne nel Brindisino

Con l'accusa di violenza sessuale, pornografia minorile, corruzione di minorenni e adescamento di minorenni, tutti aggravati e continuati, commessi ai danni di minori, un 50enne è stato arrestato dai carabinieri sulla base di un 'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lecce su richiesta della procura.

Gli episodi legati all'inchiesta si sarebbero verificati in un comune del nord Brindisino. L'indagine è partita dalla denuncia presentata dalla mamma di un minore. Secondo l'accusa l'uomo, in diverse circostanze, fra il 2022 e luglio 2024 avrebbe adescato e abusato di 5 minori filmando le violenze.





