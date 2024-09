Da domani nelle sale, due film girati in Puglia

Due film girati e in Puglia e sostenuti da Apulia film commission saranno nelle sale a partire da domani. Si tratta della pellicola firmata dal regista Edgar San Juan e intitolata "Casi El Paraíso" e dell'opera prima del pugliese Gianni De Blasi, "L'ultima settimana di settembre". Il primo sarà programmato in 1.500 sale messicane con il colosso della distribuzione Cinepolis, per poi allargare la sua uscita nel resto dell'America Latina e negli Stati Uniti. Girato in Puglia a giugno dell'anno scorso tra Ruvo, Bari, Giovinazzo e Bitetto, il film racconta di truffatore italiano che si finge principe e va a Città del Messico per sfruttare il fascino dell'élite locale per la nobiltà europea. Per la sua realizzazione sono state impiegate 61 unità lavorative pugliesi.

"L'ultima settimana di settembre", con Diego Abatantuono e Biagio Venditti, sarà distribuito da Medusa Film. Tratto dal libro "L'ultima settimana di settembre" di Lorenzo Licalzi (Rizzoli), racconta un anziano scrittore in declino che, rimasto vedovo e ormai stanco della vita, progetta di suicidarsi nel giorno del suo compleanno. Ma un'inattesa tragedia sconvolge i suoi propositi. La morte improvvisa di sua figlia e del genero a causa di un incidente stradale, lo porta a doversi occupare del nipote adolescente Mattia. Colpi di scena e avvenimenti inaspettati cambieranno per sempre i loro destini. Girato in Puglia tra Lecce, Nardò e Gallipoli, il lungometraggio è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in associazione con Passo Uno Cinema, Medusa Film e in collaborazione con Prime Video. Per la sua realizzazione, sono stati impiegati più di 30 unità lavorative pugliesi.



