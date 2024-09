Abbraccio tra bimbi Israele e Palestina,Emiliano inaugura murale

Un bambino palestinese e uno israeliano si abbracciano sulla facciata di un palazzo popolare alla periferia di Massafra, in provincia di Lecce. È la riproposizione in formato murale dello scatto iconico della fotografa Ricki Rosen. Si tratta dello smart wall digitale intitolato "Un abbraccio per la pace" e realizzato all'interno di un cantiere di ristrutturazione e riclassificazione energetica di un intero stabile. L'opera, promossa dalla Regione Puglia e da Arca Jonica, l'agenzia regionale per la casa e l'abitare, è stata realizzata nei pressi del palazzetto dello sport di via Crispiano ed è stata creata dall'azienda 'Graffiti for Smart City'.

Il murale è composto da migliaia di tessere digitali in grado di fornire gratuitamente internet e di trasformarsi in una grande lavagna digitale che fornirà contenuti multimediali a chi lo inquadrerà con lo smartphone.

"È una bella giornata - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché Arca Jonica continua il suo lavoro per rendere sempre più gradevoli le abitazioni realizzate nel corso degli anni, che hanno bisogno di umanizzazione oltre che di manutenzione. Questo murales viene a proposito: sto per incontrare nei prossimi giorni l'ambasciatore palestinese. Come tutti i pugliesi ho un rapporto molto buono anche con Israele. Noi speriamo e invochiamo il buon senso e il senso della pace che, qualunque sia il nostro credo, è dentro il nostro cuore".

"Credo - ha concluso Emiliano - che l'amministratore di Arca Jonica Pascarella abbia compiuto davvero un gesto di grande importanza e impatto, una invocazione per la pace tra Israele e la Palestina e in tutti gli scenari di guerra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA