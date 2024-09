Dieta Mediterranea, Tenuta Pinto al G7 Agricoltura di Siracusa

Palazzo Chigi, dopo il G7 di Bari, per la seconda volta ha selezionato la proposta progettuale dell'azienda agricola della famiglia Pinto di Mola di Bari per il G7 Agricoltura di Siracusa, in programma dal 21 al 29 settembre. Due le esperienze di best practice che la Puglia porterà a Siracusa. Da un lato, la propensione all'innovazione in agricoltura della famiglia Pinto, che realizzerà una terza azienda in località Cozze con un nuovo spazio per eventi in cui divulgare la Dieta Mediterranea, coniugando sostenibilità e salubrità di questo sistema alimentare. Dall'altro l'accompagnamento nell'innovazione e nella ricerca da parte del Ciheam di Bari (centro di formazione postuniversitaria, ricerca scientifica applicata e progettazione di interventi in partenariato sul territorio).

"Dobbiamo impegnarci tutti - sottolinea in una nota l'imprenditore Domenico Pinto - nel realizzare i cambiamenti che ci impone la competizione internazionale. Occorre continuare a dare valore al mondo agricolo nella società e, anche, migliorare la qualità della vita di chi lavora nei campi. In questo modo riusciremo a coinvolgere le nuove generazioni ed investire nell'agricoltura".

Agrobiodiversità, multifunzionalità e sostenibilità, viene spiegato, sono le "tre parole chiave" per l'azienda pugliese che "continua a puntare su innovazione e ricerca, Intelligenza Artificiale e Dieta Mediterranea".

I contenuti di Best Practice saranno illustrati a Siracusa.

Sul grande schermo verranno proiettate in loop le video interviste in italiano sottotitolate in inglese della famiglia Pinto, dell project manager della nuova Tenuta e dell'executive chef. Poi il Ciheam Bari, con i ricercatori che illustrano le attività in realizzazione nell'orto sperimentale di Tenuta Pinto per la Dieta Mediterranea; Francesco Paolo Fanizzi dell'Università del Salento, Francesco Berardi, vicepresidente Confindustria Bari-Bat e presidente Piccola Industria; Verdiana Toma di Confindustria Giovani Taranto; e Dominga Cotarella, presidente nazionale Terranostra.



