Nel Barese torna il festival nazionale delle bande da giro

Promette di essere un viaggio nella storia attraverso spartiti composti dai padri della musica scritta per le bande. Note che fanno comunità perché sinonimo di festa e che per quattro giornate saranno protagoniste a Molfetta, città in provincia di Bari che ospiterà a partire da lunedì prossimo il festival nazionale delle bande da giro.

La manifestazione, organizzata dall'Associazione nazionale bande da giro (Anbg) con il sostegno e il patrocinio del Comune di Molfetta, avrà come protagoniste le formazioni musicali bandistiche che sfileranno per le strade della città oppure regaleranno concerti in piazza.

Nella giornata di apertura, il 9 settembre alle 18 ci sarà la sfilata itinerante dei gruppi bandistici "Santa Cecilia" città di Molfetta e "La disfida" città di Barletta. Il giorno successivo in piazza Dante alle 20.30 si esibirà la banda musicale dell'associazione nazionale polizia di Stato sezione di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini con la partecipazione, per alcuni brani, del soprano Angela Lomurno e del tenore Giuseppe Mauro. Il 20 settembre sarà protagonista l'orchestra di fiati "Gioacchino Ligonzo" mentre nell'ultima giornata, il 22 settembre, sono previsti alle 18 una sfilata itinerante delle Birbant Band mentre alle alle 20.30 nell'atrio dei pellegrini della Basilica dedicata alla Madonna dei Martiri, si terrà concerto del Regly Wind Ensamble, diretta dal maestro Salvatore Pirolo con la voce di Alessandra Cotugno.

"La musica delle bande è da sempre sinonimo di festa e con questa quarta edizione vogliamo regalare gioia esaltando la tradizione", dichiara Benedetto Grillo presidente dell'Anbg.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA