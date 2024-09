Flyboard, ad Otranto una tappa dell'Hydrofly World Championship

Si svolgerà ad Otranto (Lecce), dal 27 al 29 settembre prossimi, l'unica tappa italiana dell'Hydrofly World Championship, evento internazionale dedicato al Flyboard, l'attività acquatica che permette di utilizzare la propulsione prodotta da una moto d'acqua in combinazione con un apparato jet.

L'evento sportivo, organizzato dalla Asd Dinamica, in collaborazione con la federazione italiana Motonautica, con il sostegno dell'Assessorato allo Sport per Tutti della Regione Puglia, con il patrocinio di Provincia di Lecce e Comune di Otranto, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Adorno, sede istituzionale della Provincia di Lecce.

Ad illustrare finalità e programma della tappa mondiale di Otranto sono intervenuti Antonio Perrone, capo di gabinetto della Provincia, Milena Maggio, delegata per la Puglia della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscione, presidente commissione moto d'acqua, Fabio De Paolis, assessore allo Sport Santa Cesarea Terme e Stefano Panareo, delegato Sport. del Comune Otranto.

"E' davvero un orgoglio per la Provincia di Lecce patrocinare un evento di questa portata, una disciplina sportiva giovane, ma altamente spettacolare. Sarà una vetrina di sport, che farà giungere nel Salento turisti, appassionati e media da ogni parte del mondo: occasione unica di promozione turistica per il nostro territorio", ha dichiarato il capo di gabinetto della Provincia di Lecce Antonio Perrone.

L'appuntamento salentino riunirà i migliori atleti del mondo, uomini e donne, di Hydrofly (categorie Pro Men, Pro Wowan e Senior), che si sfideranno in una dimostrazione di abilità ad alta quota.

L'occasione è stata utile, inoltre, per presentare la quarta tappa del campionato italiano di Moto d'Acqua 2024-Gran Premio di Puglia, in programma a Santa Cesarea Terme da oggi a domenica 8 settembre. La manifestazione, che approderà nello specchio d'acqua antistante il Porto Miggiano, farà da sfondo alle evoluzioni dei migliori piloti tricolori. Sabato 28 e domenica 29 settembre, infine, sempre ad Otranto, in concomitanza con la competizione di Hydrofly, appuntamento con la tappa del campionato italiano match race ragazzi (12-18 anni) con gommoni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA