Orlando, sul tema del lavoro governo non classificato

"Non classificato". Così il deputato del Pd Andrea Orlando alla festa dell'Unità della Puglia in corso a Manfredonia rispondendo alla domanda relativa al voto da attribuire al governo sul tema del lavoro.

"Il governo - ha detto - non ha registrato nessun intervento che non fosse nella direzione di disfare quello che era stato fatto in precedenza. Ma se si ferma un cittadino per strada è difficile che dica quale sia una misura che ha incentivato l'occupazione nel corso di questi anni".



