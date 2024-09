Musica e sociale sul palco del Petruzzelli di Bari

Un settembre in musica per tornare ad appassionarsi alla bellezza. Le note che però diventano anche denuncia. È quanto offre il teatro Petruzzelli di Bari che da sabato 7 settembre riprende con la stagione dei concerti con appuntamenti dedicati anche alla lotta alla violenza sulle donne. Alle 19, sul palco ci sarà il maestro Federico Maria Sardelli che dirigerà l'orchestra del teatro in un programma dedicato a Ouverture to Olympie di Joseph Martin Kraus, Sinfonia n. 39, in sol minore di Franz Joseph Haydn, Sinfonia n.

59, in La maggiore, "Fuoco" di Franz Joseph Haydn e Sinfonia n.

25, in sol minore di Wolfgang Amadeus Mozart.

Sardelli, flautista, musicologo e compositore, è autore di più di 280 composizioni mentre nel 1984 ha fondato l'ensemble di musica antica Modo Antiquo con cui si è esibito, da solista e da direttore, nei maggiori festival e sale da concerto d'Europa. Ha diretto grandi orchestre europee, come la Gewandhaus di Lipsia, il Maggio musicale Fiorentino, la Staatskapelle a e la Nazionale russa. Fa parte del comitato musicologico internazionale dell'istituto italiano Antonio Vivaldi ed è co-fondatore dell'istituto Giovanni Battista Lulli di Firenze. Il cartellone settembrino del Petruzzelli vanta anche la presenza del maestro Nicolò Jacopo Suppa che il 13 settembre dirigerà l'orchestra del teatro, e un Famila concert il 18 con la direzione di Giuseppe Mengoli e solista d'eccezione Giuseppe Carabellese al violoncello. Il 25 invece alle 20.30 è in programma il primo appuntamento della rassegna "È tempo di cambiare musica. Tre concerti d'azione contro la violenza sulle donne". Lo spettacolo propone "Il buio non ha voce, quattro storie in musica per voce femminile e orchestra", commissione della Fondazione Teatro Petruzzelli, al compositore Matteo D'Amico, con libretto di Rosella Postorino. Dirigerà l'orchestra Alessandro Cadario con voce recitante Maddalena Crippa, mezzosoprano Marina Comparato.

Il 28 ci sarà il recital della pianista Marie-Ange Ngugi.

I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro e sul circuito vivaticket.



