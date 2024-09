Mostra d'arte G7 a Mesagne, 4mila visitatori ad agosto

Oltre 4mila persone ad agosto hanno visitato la mostra allestita nel castello di Mesagne, in provincia di Brindisi, Sette secoli di arte italiana. La mostra curata dal professor Pierluigi Carofano e organizzata - nell'ambito del Protocollo d'Intesa Puglia Walking Art - da Micexperience Rete d'Imprese, con enti promotori il Comune di Mesagne e la Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero della Cultura, è stata promossa anche come evento legato al G7 che si è svolto in Puglia nel giugno scorso.

Tra gli appuntamenti promossi Agosto in mostra con oltre 4mila presenze tra le sale che ospitano 51 opere originali. Tra queste la Vergine delle rocce (versione Cheramy) di Leonardo da Vinci e allievo, il Miracolo degli impiccati di Raffaello, I pugilatori di Giacomo Canova.

"Crediamo che Agosto in mostra sia la conferma della validità del binomio cultura-turismo di qualità - ha detto il presidente di Micexperience Rete d'Imprese, Pierangelo Argentieri -.

Entusiasma ed incoraggia il consenso ricevuto da visitatori che risiedono lontano dalla Puglia e che proprio qui, a Mesagne, hanno potuto ammirare un Leonardo difficilmente accessibile al pari di altre opere che siamo riusciti ad esporre solo grazie all'impegno comune di soggetti privati ed Istituzioni pubbliche". Come riferisce Argentieri per la mostra si proseguirà "a proporre le visite guidate gratuite in alcuni giorni ed alcuni orari precisi ed un calendario eventi a settembre che tengono in considerazione la lunga, lunghissima estate pugliese".



