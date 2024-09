Al via a Bisceglie DigithOn, la maratona delle start up

"Dieci anni fa partimmo da Trani con un dibattito su come la nostra società stava cambiando al tempo del digitale. In questi anni, più di duemila start up attraverso la maratona hanno provato a mettersi in mostra, a interloquire con gli investitori e con il mondo esterno.

DigithOn è stata la casa per tutti coloro che volevano cambiare gli schemi". Lo ha detto Francesco Boccia, (presidente dei senatori Pd) fondatore di DigithOn la maratona digitale niziata questa mattina e che animerà Bisceglie (Barletta - Andria - Trani) fino a sabato prossimo.

"Qui si sperimentano sempre strade nuove e ai ragazzi dico: continuate, non mollate mai. DigithON è l'occasione per raccontare tutto quello che avete pensato e ideato". "DigithON non è solo una bella vetrina, ma un'iniziativa concreta che vuole affiancare il percorso delle start up", ha aggiunto la presidente della maratona digitale, Letizia D'Amato. La manifestazione prevede anche incontri e dibattiti che, tra gli altri, avranno come protagonisti il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'europarlamentare e presidente della commissione Ambiente Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e il suo omologo pugliese Sergio Fontana.



