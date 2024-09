Sindacato Cosp, 'ancora disordini nel carcere minorile di Bari'

Nuovi disordini sarebbero in corso nel carcere minorile di Bari. Lo comunica il segretario il segretario generale del Cosp e presidente del Conaip, Domenico Mastrulli, precisando che in servizio ci sono "solo tre agenti, un uomo e due donne".

Secondo quanto riferito da Mastrulli, i detenuti avrebbero "daneggiato l'interno delle celle e appiccato il fuoco ad alcuni materassi. Ora sono nel cortile dell'istituto di pena". "Per quello che sappiamo - sottolinea - ci sarebbero danni ingenti".

Da tre gioni nel carcere minorile di Bari si verificano disordini e risse tra detenuti per sedare le quali altri agenti sono stati colpiti con schiaffi e calci. "Ovviamente questi agenti - evidenzia Mastrulli - sono fuori servizio giustificato. Tutto questo dimostra che la situazione si aggrava di ora in ora: serve un intervento del governo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA