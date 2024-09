Auto contro scooter nel Brindisino, muore un 17enne

Un 17enne è morto e un altro giovane è rimasto ferito nella notte in seguito a un incidente che si è verificato in centro a Fasano, in provincia di Brindisi. La vittima era in sella ad uno scooter, guidato da un suo coetaneo, che per cause in corso di accertamento dei carabinieri si è scontrato con una Smart.

Il 17enne, trasportato d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi, è morto pochi minuti dopo il ricovero. Nello stesso ospedale è stato trasferito in codice rosso il suo amico. In stato di choc la donna alla guida della Smart, una 46enne di Fasano.

La vittima si chiama Gabriel Lanzilotti ed avrebbe compiuto 18 anni tra due giorni. Il 17enne, originario di Ceglie Messapica, era in sella insieme al suo amico ad uno scooter Piaggio Medley che si è scontrato con l'auto. Il conducente del motociclo dopo il trasporto in codice rosso in ospedale è ancora ricoverato al 'Perrino' di Brindisi. I carabinieri hanno acquisito una serie di elementi per accertare le cause dell'incidente.

