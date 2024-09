Acierno, 'Puglia valuta partnership con Usa nell'aerospazio'

Valutare la possibilità di realizzare partnership industriali e scambi tra centri Nasa e le università pugliesi è stato il duplice obiettivo della missione negli Stati Uniti del presidente del Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) della Puglia, Giuseppe Acierno, con la visita nello Stato del New Mexico.

"Si tratta - si legge in una nota del Dta - di una delle aree a maggiore vocazione aerospaziale degli Stati Uniti d'America.

Oggi è il luogo in cui Virgin Galactic sta progettando il primo servizio commerciale in assoluto per il turismo spaziale, partendo dallo Space Port America, primo spazioporto commerciale appositamente costruito al mondo".

Acierno ha potuto conoscere il loro modello di business e, d'intesa con la Regione Puglia e la società Aeroporti di Puglia, ha "potuto proporre e valutare forme di collaborazione che saranno oggetto di ulteriore confronto ed approfondimento, tra lo spazioporto del New Mexico e quello in fase di progettazione a Grottaglie".

Lo stato del New Mexico, oltre allo Spazioporto, ospita tre basi dell'aeronautica militare e quattro strutture per test aerospaziali. "Sono numerose le analogie tra lo Stato del New Mexico e la Regione Puglia. Il sistema del New Mexico - evidenzia Acierno - presenta numerose iniziative la cui visione è molto simile a quella che ci ha portato in questi 15 anni a pianificare e dar vita al nostro sistema".

Per Acierno, "particolarmente significativa è stata la visita al White Sand Test Facility della Nasa che ha un ruolo chiave nel programma spaziale americano e nella tecnologia spaziale".

Durante la visita c'è stato un primo momento di confronto tra il Bic (Business incubation centre) dell'Agenzia spaziale europea gestito dal Dta a Brindisi (unico nell'Italia meridionale) e l'incubatore Arrowhead Center (affiliato all'Università di Stato del New Mexico) specializzato in spazio, agricoltura ed energie pulite, facendo emergere "alcune proposte e azioni rivolte alla messa a disposizione reciproca dei propri esperti".



