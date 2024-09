Esplosione in una casa in Salento, muore ultimo sopravvissuto

E' morta questa mattina anche l'ultima persona che era sopravvissuta all'esplosione avvenuta la notte tra il 14 e il 15 agosto, a causa di una fuga di gas, in una casa a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Questa mattina nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari è deceduto il 24enne Giuseppe Buonamassa, fidanzato della 23enne Irene Agostinacchio, morta lo scorso 19 agosto dopo il padre Giuseppe, odontoiatra di 58 anni, deceduto la mattina del 16 agosto. Erano tutti di Gravina di Puglia, in provincia di Bari.

Giuseppe Buonamassa nell'incendio aveva riportato ustioni sul 95% del corpo. In Salento era arrivato lo stesso giorno dell'esplosione da Milano, città in cui lavorava, per trascorrere qualche giorno di vacanza con la sua fidanzata.





