Minaccia di lanciarsi nel vuoto,42enne salvata da poliziotti

Due poliziotti in servizio alla squadra volante della questura di Taranto ieri sera hanno salvato una donna di 42 anni che manifestava l'intenzione di lanciarsi nel vuoto dalla ringhiera del Lungomare di Taranto, all'altezza del monumento dei Marinai. Uno dei due agenti ha afferrato la donna rischiando di precipitare con lei quando è intervenuto il secondo poliziotto scongiurando il peggio.

La donna aveva telefonato al numero unico di emergenza 112 dichiarando di volersi suicidare e chiudendo bruscamente la telefonata. Tramite il servizio di geolocalizzazione è stata individuata la posizione esatta in cui si trovava la 42enne che, all'arrivo del 118 e dei poliziotti, era già in piedi sul primo gradino della ringhiera in ferro del Lungomare con il corpo proteso verso il vuoto.

Senza farsi notare, uno dei due agenti l'ha raggiunta alle spalle rimanendo a pochi metri di distanza, pronto a intervenire, mentre l'altro ha tentato di entrare in contatto con lei parlandole e cercando di convincerla a scendere dalla ringhiera.

La 42enne si è sporta ulteriormente a testa in giù e a quel punto uno dei due poliziotti si è lanciato verso la donna cingendole la vita con entrambe le braccia, ma ha perso l'equilibrio rimanendo anche lui in bilico sulla ringhiera e perdendo aderenza con il suolo. Soltanto l'intervento tempestivo del secondo agente ha impedito ulteriori e tragiche conseguenze.

Una volta messa in sicurezza, la 42enne è stata trasportata da personale del 118 al pronto soccorso. Prima di salire sull'ambulanza, ha abbracciato e ringraziato i due poliziotti.

Il questore Massimo Gambino ha ringraziato gli agenti "non solo per la professionalità tecnica dimostrata, ma per l'umanità che ogni giorno mettono nel loro lavoro al servizio dei cittadini".





