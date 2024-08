Impugna una pistola giocattolo tra la folla, denunciato 15enne

Si è coperto il volto con una bandana sulla bocca e ha impugnato una pistola giocattolo, ma molto simile a una vera, seminando il panico tra le persone che di sera erano sedute ai tavolini all'aperto di due locali vicini tra loro, a Ruffano, in provincia di Lecce. Per questo un 15enne è stato denunciato alla procura per minorenni di Lecce con l'accusa di procurato allarme.

E' accaduto mercoledì scorso in via Margherita di Savoia dove, alla vista dell'arma, le persone sono fuggite terrorizzate. In casa del ragazzino i carabinieri hanno trovato gli indumenti usati in quel momento e la pistola giocattolo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA